Brasserie Porte Mangé rijdt rond met kerstmobiel: geen restaurant met kerstversiering? Dan maar een auto met kerstversiering

Gent Creatief met corona: Mats (8) legt ju­do-exa­men online af

13 december Voor sportclubs, en al zeker clubs voor contactsporten, is 2020 een rampjaar. Maar ook voor de jonge sporters is het huilen met de pet op. Zo wilde Mats Bollein (8) in maart zijn ‘graadexamen’ voor zijn judoclub afleggen. Judoclub Jita Kiôei Gent liet hem nu, al allereerste in de 50-jarige geschiedenis van de club, zijn examen afleggen in zijn eigen woonkamer. De jury volgde via Zoom.