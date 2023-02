Rusthuizen Zorgband gaan strijd aan met voedselverspilling: “Wekelijks gaat 147 kilo eten uit de bain-marie in de vuilnisbak”

MerelbekeDagelijks meer dan 200 bewoners en personeelsleden eten geven, kost de Zorgband Leie en Schelde in Merelbeke heel wat rekenwerk en de budgetten zijn krap. Maar toch verdwijnt bijna 1 kilo voedsel per persoon per week in de afvalbak. Met het project Au Bain-Perdu wil de Zorgband iets doen aan de verspilling.

In de 5 woonzorgcentra en verschillende zorginstellingen van de Zorgband Leie en Schelde wordt dagelijks vers gekookt voor bewoners en medewerkers. Samen met de Vzw Curando en het ILVO werd de ‘voedselketen’ in kaart gebracht om het verlies op te meten. “Volgens de regels van het Federaal Voedselagentschap FAVV mogen resten op het bord en in de bain-marie dat niet geconsumeerd wordt, ook niet meer terugkeren in de voedselstroom. Vers gestoomde groenten, die nog perfect kunnen gebruikt worden om soep te maken bijvoorbeeld, moet worden weggegooid”, legt Zorgband directrice Githa Praet uit.

Winst boeken op de bain-marie

Het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) bracht de verliezen in kaart. Met die data wil de Zorgband nu aan de slag. Want de cijfers zijn hallucinant. Wekelijks wordt 1236 kilogram eten geserveerd waarvan slechts 1084 kilo wordt opgegeten. Op de borden blijft 152 kilogram liggen en in de bain-marie in de eetzaal gaat het om 147 kilo. Of gemiddeld 862 gram verse voeding per week per bewoner.

Vooral in de bain-marie kan nog winst geboekt worden door beter af te wegen. Voor het project Au Bain-Perdu krijgt de Zorgband 97.460 euro Vlaamse steun. “We gaan samen met alle actoren, keukenpersoneel en het ILVO bekijken hoe we overschotten en verliezen kunnen beperken. Zo zien we dat maar liefst 45% van het middagmaal niet wordt geconsumeerd. Uiteraard willen we niet dat iemand met honger van tafel gaat. Maar ook hier kunnen we besparen of anders gaan koken”, zegt Githa Praet. “Verder willen we ook ‘recycleren’ en kijken welk voedsel we alsnog kunnen recupereren volgens de normen van het FAVV.

Volledig scherm In de keuken van het woonzorgcentrum Lemberge kan nog heel wat bespaard worden op voedselverlies. © Didier Verbaere

“Het komende anderhalf jaar willen we een brede groep aan grootkeukens betrekken in de analyses en welke acties we kunnen ondernemen. Kunnen we bijvoorbeeld onze overschotten gaan herverdelen of verkopen aan sociale kruideniers, To Good To Go of aan ons eigen personeel als meeneem maaltijden? Op die manier dringen we verlies terug en steunen we sociaal maatschappelijke projecten. Bovendien kunnen we op die manier zo’n 50.000 euro aan verspild voedsel van de vuilnisbak redden”, besluit Githa.

