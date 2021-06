“Boerkiniverbod in zwembad Merelbeke blijft onwettig”, oordeelt ook Gentse hof van beroep

De Gentse rechtbank van eerste aanleg oordeelde in juli 2018 dat het boerkiniverbod in het gemeentelijk zwembad Ter Wallen in Merelbeke en het stedelijk zwembad Van Eyck in Gent onwettig was. De zaak werd aangespannen door twee moslima’s na een bezoek aan de zwembaden. Een boerkini verbieden omwille van hygiënische of veiligheidsredenen is niet gerechtvaardigd, oordeelde de rechtbank toen. De rechter vond dat de overheid zelf geen wetenschappelijk bewijs kon leveren dat er zich een probleem stelde. Hij noemde het verbod discriminatie op basis van geloof. In Gent is het verbod intussen opgeheven maar Merelbeke trok naar het Hof van beroep.