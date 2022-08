Betaalbaar wonen op nieuwe site Hebbelynck in hartje Merelbeke: “We mikken op inwoners die niet in aanmerking komen voor een sociale woning”

Merelbeke staat in de top-tien van duurste gemeenten in Oost-Vlaanderen. “Met het nieuwe project Hebbelynck maakt het lokaal bestuur Merelbeke werk van betaalbaar wonen in eigen gemeente”, zegt schepen Van De Steene (CD&V). Het woonproject tussen het oude vredegerecht en het sportdomein telt in totaal 48 energiezuinige appartementen en één handelsruimte. “Daarvan verkoopt lokaal bestuur Merelbeke zelf tien appartementen. Zo drukken we de verkoopprijs en ligt deze zo’n 37.500 euro onder de marktprijs”, verduidelijkt schepen Isabelle Van De Steene. Het nieuwbouwproject is in handen van projectontwikkelaar Defrabo. De voorbereidende werken zijn reeds gestart en in de zomer van 2024 zou alles klaar moeten zijn.