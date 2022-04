Bestuur Merelbeke wil nu al analyses grondwater om mogelijke PFAS-vervuiling in kaart te brengen

In Vlaanderen zijn 800 sites mogelijks vervuild met PFAS. Dat zijn chemische en kankerverwekkende stoffen die onder meer in blusschuim van de brandweer zitten. Na het PFAS-schandaal in Zwijndrecht werden alle sites in kaart gebracht. De Openbare Vlaamse Afval Maatschappij OVAM voert verkennende bodemonderzoeken uit maar dat wordt een werk van lange adem want er zijn momenteel slechts 60 plaatsen onderzocht en maandelijks komen er daar 40 bij. De Kloosterstraat in Merelbeke is één van de vervuilde sites.