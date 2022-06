Bar Mystique strikt Camille

Camille D’Hondt (21) was voor het eerst te zien in de Kentnet serie #LikeMe en brak door bij het grote publiek als aanstormend talent en winnares van de Kid’s Choice Award. Nadien werkte zesamen met dj Regi Penxten en zong de albumtitel Vergeet de tijd in. Daarnaast tekende ze in 2020 haar eerste platencontract bij CNR Records. Op 2 oktober 2020 kwam haar single met Regi Penxten binnen op nummer 7 in de Ultratop. Ze nam ook deel aan het tweede seizoen van het televisieprogramma The Masked Singer vermomd als het personage Miss Poes. Ze behaalde de finale en werd verkozen tot winnares.