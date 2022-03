Azalea’s voor Oekraïne

Merelbeke Oekraïe­ners op vlucht voor bommen krijgen onderdak in rusthuis: “Maar we willen zo snel mogelijk weer naar huis”

In een oude en leegstaande vleugel van het woonzorgcentrum van Lemberge vangt de Zorgband Leie en Schelde negen Oekraïense vrouwen en kinderen op. Allemaal vluchtten ze vorige week in hun door oorlog geteisterde land. “Ik ging elke dag slapen zonder te weten of ik nog wel wakker ging worden”, zegt Maria (23) die samen met haar dochtertje Maya (4) in Merelbeke strandde.

