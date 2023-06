Auto belandt op z'n kop op de E40 in Merelbeke: even hinder richting Brussel

Ook zonder bezieler meer dan 45 voorstel­lin­gen in Tinnen­pot­the­a­ter tijdens Gentse Feesten: “Aan Jo beloofd om verder te werken, dus doen we dat”

De Gentse Feesten, da’s veel meer dan gratis optredens op de grote pleinen. Theater bijvoorbeeld, en wie daarnaar op zoek is, moet zeker het programma van Tinnenpot bekijken. In dat verscholen pareltje in het Prinsenhof staan meer dan 45 voorstellingen geprogrammeerd, voor jong en oud, voor elk wat wils. Een overzicht.