ATS-Run Ekiden in Merelbeke

De ATS-Run is een recreatieve estafettemarathon (Ekiden) waarbij je in teams van zes lopers samen een marathonafstand van 42,195 km aflegt. De deelnemers lopen respectievelijk 5km, 10 km, 5km, 5 km en de laatste loper doet in het totaal 7,195 km. De Run gaat vertrekt aan het sportcentrum Ter Wallen in Merelbeke. De opbrengst van de wedstrijd gaat integraal naar het goede doel. Voor kinderen is er een kortere estafetteloop voorzien in teams van vier lopers. Elke deelnemer loopt dan ongeveer 625 m. Voor meer informatie kan je hier terecht.