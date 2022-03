Acht vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in leegstaande vleugel rusthuis: “Voor anderen zorgen zit in de genen van onze mensen”

Het team van Zorgcentrum Lemberge verwelkomde een oma met haar kleindochter, een man met zijn zwangere echtgenote, een moeder met haar dochter, een vrouw met haar 16-jarig nichtje. Ze verblijven sinds vrijdagavond in een leegstaande vleugel van het woonzorgcentrum in Merelbeke. Op de aparte afdeling zijn 12 leegstaande kamers en de nieuwe inwoners kregen een hartelijk welkom van de directie en personeel, warme maaltijden, ingerichte kamers, een warme douche en een zacht bed aangeboden.

“Toen we vrijdagnamiddag onze personeelsleden op de hoogte brachten dat er enkele mensen uit Oekraïne zouden aankomen, waren de reacties hartverwarmend”, zegt Githa Praet, algemeen directeur van de Zorgband Leie en Schelde. “Er kwam meteen een golf van solidariteit op gang en onze personeelsleden zamelden kledij en spullen in voor onze nieuwe bewoners. Het zit in onze mensen hun genen om voor andere mensen te zorgen, of dat nu ouderen of vluchtelingen zijn. Iedereen verdient het om in een aangename, veilige en gezonde omgeving te leven.”