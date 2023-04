91-jarige Liliane zonder redenen aangevallen in Merelbeke: “Ze werd met haar rollator tegen een bord van de werken geduwd”

Op avontuur met de kids: ontdek het ‘multimove­pad’ in het Parkbos

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van multimovepaden, avontuurlijke hindernissenparcours voor kinderen. In De Pinte ga je op ontdekkingstocht in het Parkbos.