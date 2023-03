25 minuten file op E40 richting Gent vanaf Aalst

Vader en zoon exposeren insecten­kunst in DORP 16

In het Kunsthuis DORP 16 in Zevergem (De Pinte) kan je komend weekend bijzondere kunstwerken aantreffen. Werner Minnebo en zijn zoon Bart hebben elk hun passie voor insecten en samen organiseren ze een tentoonstelling rond dit thema. Werner maakt al vele jaren sculpturen uit allerhande materialen, namelijk insecten die mee op verkenning gaan op zoek naar buitenaards leven. Zijn zoon Bart zoomt via macrofotografie in op de insecten waardoor je in een fascinerende, wonderlijke en kleurrijke wereld stapt. De tentoonstelling is nog te zien op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 maart, telkens tussen 14 en 18 uur.