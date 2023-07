14de editie ATS Run zamelt 15.000 euro in voor goede doel

Gratis op te halen: Stad Gent zoekt nieuwe eigenaar voor glazen box in het Vleeshuis

De glazen box in het Vleeshuis, even geleden nog de stek van het promotiecentrum voor streekproducten, is op zoek naar een nieuwe thuis. Wie een originele binnenruimte zoekt, kan de box gratis meenemen, al is de ontmanteling voor rekening van de nieuwe eigenaar.