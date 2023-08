Na anderhalve maand tussen hoop en wanhoop moet familie afscheid nemen van motard Johan (56): “Je mag stoppen met vechten”

“Hij heeft hard gevochten, maar het was genoeg geweest.” Familie en vrienden moeten na anderhalve maand afscheid nemen van Johan Peeters (56) uit Asse, die midden juni betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval. Dokters wilden hem al die tijd niet opgeven en ondanks het feit dat hij in coma lag, trok ook de familie zich op aan positieve signalen. Maar de strijd is te zwaar gebleken.