LAVA Architec­ten ontwerpen nieuwe brandweer­ka­zer­ne: “Erg functio­neel gebouw”

De opvolger van de oude Londerzeelse brandweerkazerne komt op het nieuwbakken bedrijventerrein Stone. De nieuwe kazerne zal een ontwerp zijn van het in Leuven gevestigde architectenbureau LAVA. Hoe de nieuwe kazerne eruit zal zien, kunnen we nog niet tonen. Dinsdag vond de eerste werkvergadering plaats over de bouw.