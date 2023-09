Honderden tuners verzamelen op parkeerter­rei­nen in Zellik, Ruisbroek en Evere: politie stuurt iedereen weg en noteert nummerpla­ten

Autoliefhebbers die met hun getunede wagens afspreken op snelwegparkings en in industrieterreinen bezorgen de politie opnieuw handenvol werk. Afgelopen weekend waren er nog tussenkomsten nodig in het Researchpark in Zellik en op de parking langs de R0 in Ruisbroek. Ook de Decathlonparkings in Evere en Anderlecht blijken geliefd te zijn. De nummerplaten van de honderden aanwezigen werden genoteerd. Processen-verbaal werden niet opgesteld.