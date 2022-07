Zanzibar blijft dit weekend dicht, buren: “We hadden hier nog liever Tomorrowland gehad”

Halle Halve eeuw nadat vader vertrok ontmoet Henning (53) uit Noorwegen zijn Belgische familie: “Hij stuurde speelgoed op, moeder vertelde dat postbode geschen­kjes gaf”

Meer dan vijftig jaar geleden verliet de Belgische vader van Henning Hassel zijn gezin in Noorwegen en hij keerde nooit meer terug. Lang wist Henning amper wat af van zijn vader. In Noorwegen gaven ze de hoop op om de gewiste familiegeschiedenis bij elkaar te puzzelen. Tot de vrouw van Henning in actie schoot. Deze week organiseerden de verwanten van ‘nonkel Lomme’ een reünie in Halle. Het relaas van een uniek stukje familiegeschiedenis.

22 juli