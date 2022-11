Zaalvoetbalclub VK IFI heeft een nieuwe voorzitter

“Bij de aanvang van het seizoen 1981 – 1982 zette toenmalig voorzitter Paul De Block een stapje terug en ontving hij de titel van erevoorzitter terwijl ik kreeg de eer kreeg om hem op te volgen”, laat Vanderstraeten weten. “En nu, 40 jaar later, is de tijd gekomen om de fakkel door te geven. De nieuwe voorzitter is Mario Cooremans, Hij heeft als ondervoorzitter Wim De Greef naast zich. Ik ben ervan overtuigd dat vk IFI in goede handen blijft, Mario en Wim zijn toffe kerels en hebben samen met hun collega-bestuursleden een enorm netwerk in voetbalmiddens.”