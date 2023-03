Woonzorgcentrum Martinas in Merchtem stap dichter bij verliezen van vergunning

Zorg en Gezondheid communiceert open over de tekortkomingen waarom het tot deze beslissing is gekomen om een aanmaningsprocedure te starten en het rusthuis onder verhoogd toezicht te plaatsen. “Zo zijn er problemen met de medicatieveiligheid”, klinkt het. “Concreet gaat het om het onvoldoende opvolgen en noteren van glycemiewaarden en toegediende eenheden insuline, het onvoldoende opvolgen van houdbaarheidsdata en medicatie die niet identificeerbaar blijft tot opt het moment van toediening. Daarnaast worden noodoproepen niet of niet snel genoeg beantwoord. Tot slot is er geen verpleegkundige permanentie.” Het volledige inspectieverslag met alle tekorten valt te na te lezen op de website van Zorg & Gezondheid.

Hoe moet het nu verder met Martinas? “Het woonzorgcentrum moet binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanmaning een remediëringsplan insturen bij Zorg en Gezondheid”, gaat het verder. “In dit remediëringsplan moet ze voor elk tekort acties omschrijven die zij gaan nemen en het tijdspad waarbinnen de tekorten zullen opgelost zijn. Zorg en Gezondheid zal vervolgens nagaan of de ingestuurde voorstellen tot remediëring voldoende zijn en of het aangegeven tijdspad snel genoeg tot een oplossing zal leiden. Indien de voorziening geen remediëringsplan instuurt of te laat, onvoldoende acties onderneemt, een tijdspad aangeeft dat te ver in de toekomst ligt of de acties onvoldoende uitvoert, kan Zorg en Gezondheid een volgende stap in het handhavingstraject opstarten.” Schorsing van de erkenning, het betalen van een administratieve geldboete, aanstellen van een voorlopig bewindvoerder en tot slot de intrekking van de erkenning zijn mogelijk.

Geschiedenis van inspecties

Niet verrassend

Het verhoogde toezicht voor Martinas zat er al langer aan te komen. Volgens onze bronnen vallen de problemen vooral te wijten aan tekort van personeel en dus niet aan de motivatie of het kunnen van de personeelsleden. Het rusthuis kwam vorig jaar in juli in het nieuws toen een toen 85-jarige dementerende het woonzorgcentra had kunnen verlaten en zijn verdwijning pas dertien uur later werd opgemerkt. De man werd uiteindelijk na enkele dagen van zeer warm weer levend en wel teruggevonden in het centrum van Merchtem. Toen al bevestigde Zorg & Gezondheid dat er al langer problemen waren. Tot en met 2020 zouden er weinig problemen zijn geweest. “Maar de kwaliteit ging sinds 2021 achteruit”, klonk het toen. “ In 2021 en 2022 ontvingen we verschillende anonieme klachten die via inspecties werden opgevolgd. Inspecties bevestigden de klachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om onvoldoende ondersteuning bij de maaltijd, het onvoldoende opvolgen of er wel correcte zorg is gegeven en beloproepen van bewoners die niet of te laat worden beantwoord.” Toen al liet Zorg & Gezondheid weten dat de voorziening onder verhoogd toezicht plaatsen een volgende stap kon zijn.