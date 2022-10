Woning zwaar beschadigd na brand in Merchtem

Een woning in Merchtem is voorlopig onbewoonbaar na een brand in de nacht van zaterdag op zondag. Omstreeks middernacht werd het vuur opgemerkt. Het gezin dat er woont kon zichzelf in veiligheid brengen in afwachting van de komst van de hulpdiensten. Toen de brandweer arriveerde was het vuur al uitgebreid naar de eerste verdieping. Uiteindelijk kon voorkomen worden dat het vuur naar de rest van de woning uitbreidde. Er is brandschade op gelijkvloers en eerste verdieping en ook rook- en waterschade in de rest van het huis. Daardoor is het pand voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand zou een kortsluiting zijn.