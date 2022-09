Werken zorgen voor aangepaste verkeerssituatie in de Vesten

MerchtemOp donderdag 29 september vinden er werken plaats in de Vesten. Daarom wordt de straat er even afgesloten voor doorgaand verkeer, ter hoogte van huisnummer 61. Aangezien de Vesten een éénrichtingsstraat is, gelden er wel aangepaste verkeersmaatregelen.