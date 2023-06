WEER. Zwaarbewolkte ochtend in Merchtem

Wolvertem kijkt uit naar Avondmarkt

In Wolvertem staat 23 juni in het groot aangekruist op de kalender. Met de Avondmarkt willen de middenstanders die dag de zomer feestelijk inzetten. De markt, waar het steeds op de koppen lopen is, is dit jaar aan de 44e editie toe. Ook dit keer valt er veel te beleven in het centrum van Wolvertem: leuke muziek en animatie, tientallen kraampjes en volop eet- en drankgelegenheid. De Avondmarkt wordt georganiseerd door UNIZO Wolvertem, samen met het gemeentebestuur.