WEER. Zwaarbewolkte ochtend en lichte regen in Merchtem

Treinver­keer in Londerzeel weekend lang onderbro­ken door werken

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel vernieuwt in 2023 de installatie tussen Dendermonde en Londerzeel naar een moderne digitaal gestuurde seininrichting. De werken zijn volgens het bedrijf nodig om de veiligheid en continuïteit van het treinverkeer te blijven garanderen. De nacht van vrijdag op zaterdag wordt aan de werf begonnen. Londerzeel is dit weekend niet bereikbaar per trein.