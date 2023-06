WEER. Zo goed als heldere ochtend in Merchtem

Plannen voor nieuwe windturbi­ne in Mollem: “Maar we gaan niet zomaar overal windmolens toelaten”

Asse blijkt gegeerd bij bedrijven die plannen hebben om een windmolen of windturbine te plaatsen. Opnieuw lopen er verschillende onderzoeken en aanvragen of werden er al aanvragen geweigerd of ongunstig bevonden door het gemeentebestuur. Deze week vindt een informatievergadering plaats over de bouw van een windturbine in Mollem. Voor de windturbines in Zellik wordt een nieuw dossier voorbereid.