WEER. Zo goed als helder weer in Merchtem vanochtend

As­se-Zel­lik 2002 maakt zich op voor promotiefi­na­le

Hemelvaartsdag staat in het provinciaal voetbal in het teken van de promotiefinales. Zo zal Asse-Zellik 2002 misschien wel de belangrijkste wedstrijd spelen in haar 20-jarige bestaan. Zelf heeft de club het over een historische match, want als ze donderdag winnen van Tervuren-Duisburg, promoveren ze naar eerste provinciale.