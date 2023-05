WEER. Mist in Merchtem vanochtend

FOD Financiën helpt Assenaren bij invullen personenbe­las­ting

Assenaren kunnen op donderdag 25 mei en donderdag 8 juni 2023 in het gemeentehuis terecht voor hulp en advies bij het invullen van de aangifte van hun personenbelasting. De FOD Financiën zal drie medewerkers beschikbaar stellen om te helpen waar nodig. De hulp is beschikbaar van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Per aangifte moet men een afspraak maken. Indien men meerdere aangiften wil laten invullen, dient men voor elk aparte afspraken vast te leggen.