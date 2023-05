WEER. Kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Merchtem vanochtend

RECONSTRUC­TIE. Week na schietpar­tij en ontvoering in Zellik: “Slachtof­fer werd bij minstens twee van de tien schoten geraakt”

Het zal dit weekend een week zijn dat de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde op zoek is naar twee schutters en een gewonde, of in het uiterste geval een lijk. Net geen zeven dagen wordt gezocht naar de drie protagonisten van een schietpartij en ontvoering die inwoners van Zellik de daver op het lijf bezorgden. We zetten de feiten van de afgelopen dagen nog eens op een rijtje. De drie betrokkenen mogen dan nog niet aangetroffen zijn, er is wél heel wat informatie verzameld.