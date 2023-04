WEER. Kans op bewolkt weer in Merchtem vanochtend

Zes procent van bestuur­ders rijdt te snel in politiezo­ne tijdens flitsmara­thon

De politiezone van Buggenhout/Lebbeke heeft afgelopen vrijdag ook deelgenomen aan de flitsmarathon in hun politiezone. Er werd op verschillende locaties gecontroleerd, zes procent van alle bestuurders was in overtreding en reed te snel.