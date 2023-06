WEER. In Merchtem bewolkt weer vanochtend

Gemeente geeft aanzet voor oprichting BuurtInfor­ma­tie­Net­werk (BIN): Opdorp wordt pilootpro­ject

Het lijkt erop dat er dan toch eindelijk werk gemaakt zal worden van de oprichting van een BuurtInformatieNetwerk (BIN) in Buggenhout. Een eerste vergadering vond daarvoor plaats. In Opdorp, want een BIN daar wordt pilootproject voor de bosgemeente. “Verkiezingsstress en politieke recuperatie van CD&V”, hekelen ze bij oppositiepartij Vlaams Belang, die al jaren aandringt op zo’n project.