WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Merchtem vandaag

Londerzeel begint vroeg met feestelijk­he­den rond Vlaamse feestdag

In de aanloop naar de Vlaamse feestdag op 11 juli kan je in tal van steden en gemeenten muzikaal meevieren. Londerzeel komt dit weekend als één van de eersten aan de beurt. Op zaterdag 1 juli kan je vanaf 18.30 uur op Domein De Burcht terecht voor een optreden van de ambianceband Ontpopt. Na dat concert is het aan het publiek om de stembanden aan te spreken voor Vlaanderen Zingt in Londerzeel!