Vrouw gaat lening aan op naam van zoon: “Haalde met zijn bankkaart geld af”

De vrouw had geld nodig maar kon zelf geen leningen meer afsluiten. Daarom gebruikte ze de identiteit van haar zoon om bij Cofidis een lening van 10.000 euro af te sluiten. Om dit te kunnen doen had ze ook een loonfiche van haar zoon nodig. Daarom schreef ze zijn werkgever aan en zo kreeg ze de fiche in handen. “Het slachtoffer zag vervolgens het geld op zijn rekening verschijnen en weer verdwijnen. Zijn moeder had immers zijn bankkaart uit zijn broek gehaald en het geld afgehaald”, aldus het parket. Aanvankelijk bekende ze de feiten maar later trok ze deze bekentenis in. Naar de rechtbank stuurde ze haar kat waardoor ze bij verstek veroordeeld werd. Uitspraak op 20 december.