Vijf bestuurders geverbaliseerd met GSM aan het stuur in Asse

Bijkomend werd er proces-verbaal opgesteld voor bruusk inhalen ter hoogte van een witte doorlopende streep op de Brusselsesteenweg in Merchtem en wegens sinds mei 2021 vervallen van technische keuring. De alcoholcontrole was negatief. Dit was niet geval voor een controle een uurtje vroeger in Merchtem (Brussegem) op de Assesteenweg waar een bestuurder al zwalpend aan ongeveer 80 km/u in een zone 50 km/u reed. De alcoholcontrole was positief.