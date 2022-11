Verkeerslichten kruispunt Wolvertemsesteenweg en Linthoutstraat in werking getreden

Wemmel Wemmel opent rouwregis­ter voor geliefde inwoonster Nicole: “Hopelijk komt Hugo dit ooit te boven”

In Wemmel wordt verslagen gereageerd op het overlijden van ereburger Nicole Josy (76). De zangeres was geboren en getogen in de faciliteitengemeente. Zaterdag wordt alvast een rouwregister geopend. Ook zanger Jo Vally, die in buurgemeente Meise woont, spreekt van een groot verlies. “Ze was een op en top professionele madame.”

