Uitslaande brand treft gezin van zes in Peizegem, alle gezinsleden afgevoerd naar het ziekenhuis

Londerzeel Tiener in ziekenhuis nadat man (25) GHB in glas doet: 15 maanden cel

Een 25-jarige man die GHB in het bierglas van een tiener had gedaan is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 1/3 met uitstel. Tot in de rechtbank had de twintiger ontkend dit gedaan te hebben. De getuigenverklaringen van twee aanwezigen deden hem echter de das om.

21 februari