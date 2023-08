Tennis Sofie Oyen volgt vriend Yannick Hanfmann op het ATP-cir­cuit: “Prioritei­ten stellen was de boodschap”

Sofie Oyen, vele jaren toonaangevend op het Belgian Circuit, kwam dit seizoen in ons land nog niet in actie. Reden: in de mate van het mogelijke wil ze haar vriend, de Duitser Yannick Hanfmann (ATP 50), op de ATP-Tour aan het werk zien. “Yannick doet het dit seizoen enorm goed, het is leuk om dat van dichtbij mee te maken”, zegt Oyen.