Stortvloed aan excuses helpt trio niet: “Hun verhaal raakt kant noch wal”

In de nacht van 26 op 27 februari registreerden bewakingscamera’s in de Vlaams-Brabantse politiezone hoe drie mannen aanbelden aan een woning, en aan de deur morrelden, tot ze op de loop gingen voor een blaffende hond. Korte tijd later betrapte een bewoonster van een ander huis drie mannen in en rond haar garage. “We zijn op zoek naar een slaapplek”, mompelde een van hen in gebroken Engels waarna ze rustig wegwandelden. In dezelfde buurt werden uit een tuinhuis twee hamers gestolen, die vervolgens gebruikt werden om in te breken in een woning, waar de dieven aan de haal gingen met laptops, geld, en juwelen. Uit een wagen in de omgeving werd een huissleutel gestolen, en ten slotte werd nog ingebroken in de garage van een woning. Daar probeerden de daders eerst het slot van een motorfiets te forceren, vervolgens om een brandkast uit te breken, om uiteindelijk de deur naar de woning open te breken en daar een hoop spullen te stelen.