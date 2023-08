Stevige buien met een enkele keer onweer in Merchtem vandaag

Twee dagen FestiBal van de Pastoor met meetschie­ten, barbecue en Margriet Hermans

In de tent in de Kapellestraat in Asse-Terheide wordt dit weekend opnieuw stevig gevierd tijdens het FestiBal van de Pastoor. Meetschieten, barbecue, optredens met onder meer Margriet Hermans, dj Joost en Sharon en een wandelzoektocht staan op het programma. De opbrengst gaat naar het Berrefonds.