Rommelmarkt aan sporthal

Op zondag 7 augustus vindt er opnieuw van 13 uur tot 18 uur een rommelmarkt plaats op de terreinen tegenover de Merchtemse sporthal aan de Dendermondestraat. De toegang is gratis en je kan er iets eten en drinken. Wie er een standje wilden zetten zal even geduld moeten hebben want alle negentig plaatsen zijn al even ingenomen. Op zondag 4 september vindt er wel al van 13 uur tot 18 uur een nieuwe rommelmarkt plaats. Inschrijven voor die rommelmarkt kan enkel via mail naar swaiken.keeks@telenet.be. Een stand van 5 op 5 meter kost 8,5 euro.