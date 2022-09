RESTOTIP ● Sabaï in het centrum van Merchtem: “Elke dag volgeboekt sinds opening”

Asse Hopduvel klimt plots naar boven langs toren van Sint-Martinus­kerk

Op stap in het centrum van Asse deze voormiddag? Dan was je vast getuige van het spectaculaire schouwspel dat zich afspeelde in de ontmantelde toren van de Sint-Martinuskerk. De hopduvel, de centrale figuur tijdens de Hopduvelfeesten van volgend weekend, was vermomd tot in de torenspits geklommen.

31 augustus