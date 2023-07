Regenbuien, maar soms ook zon in Merchtem vandaag

Dossier Brakeleer tegen waterover­last klaar: wegen- en riolerings­wer­ken starten in 2024

Het dossier voor wegen- en rioleringswerken in Brakeleer, Hanenstraat en Bovendonkstraat in Buggenhout is klaar. Het moet ervoor zorgen dat wateroverlast in het centrum over afzienbare tijd definitief tot het verleden behoort. De werken zullen starten in 2024 en drie jaar in beslag nemen.