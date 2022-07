Raad van State beveelt sluiting zomerbar Zanzibar: “Activiteit past niet in agrarisch gebied”

De procedure bij het rechtscollege liep al sinds 12 mei van dit jaar nadat een inwoonster van Steenhuffel de vordering had ingediend. Zij steunt voornamelijk op het principe dat de pop-upzomerbar gelegen is in agrarisch gebied. “De pop-up is een omvangrijk openluchtcafé met diverse eetmogelijkheden, cocktails-, ging- en champagnebars, permanenten muziek en een zwembad”, stelde ze voor de Raad van State. “Dit is niet toelaatbaar in agrarisch gebied.” Ze zegt ook nergens iets terug te vinden over waarom de gemeente de zonevreemde activiteiten toelaat op het terrein. “De activiteiten van de pop-upzomerbar hebben een grote impact op het gebied met agrarische bestemming”, luidt het. De Raad van State is van oordeel dat de mensen van Zanzibar de vrouw niet tegenspreken als ze zegt dat de pop-up gebruikt wordt als openluchtdiscotheek “en dus moet worden aangenomen dat de pop-up een ernstig risico op verstoring van verzoeksters woonomgeving inhoudt. Het terrein is gelegen in agrarisch gebied dat bestemd is voor landbouwactiviteiten.” Alle argumenten die de bvba achter Zanzibar ter verdediging aanwendde werden door de Raad van State verworpen.