Pop-up Zanzibar keert terug naar Merchtem: Gemeente neemt heel wat verkeersmaatregelen

MerchtemVanaf 27 mei kan je in Merchtem weer naar de pop-up Zanzibar. Die zorgt nog tot en met 3 september voor een zomerse sfeer in de gemeente. De zomerbar zal dus een aantal maanden blijven staan en daarom neemt het bestuur enkele verkeersmaatregelen om alles in goede banen te leiden.

In de eerste plaats zal het verkeer via een éénrichtingstraject van en naar de zomerbar moeten rijden. Zowel automobilisten als fietsers zullen vanop de Heirbaan door het Brusselbaantje naar de Dahliastraat moeten om de parking te bereiken. Voor wagens ligt de uitgang van de parking in de Hortensiastraat. Via het Brusselbaantje en de Dahliastraat kan je dan naar Kouter. Fietsers kunnen weer weg via de Hortensiastraat en de Molenbaan, of ook via het Brusselbaantje en Kouter.

Gedurende al die tijd zal in de Dahliastraat éénrichtingsverkeer gelden vanaf het Brusselbaantje richting Kouter. Ook in het Brusselbaantje zelf zal het verkeer maar in één richting mogen rijden, vanaf de Hortensiastraat richting Dahliastraat en vanaf de Heirbaan richting Dahliastraat. Ook in de zijstraat van Kouter geldt éénrichtingsverkeer.

Het Molenstraatje en de Molenbaan worden dan weer volledig afgesloten voor alle verkeer. In de Molenbaan is dat op twee gedeeltes: tot aan de Dahliastraat en tot aan de Hortensiastraat. In de omgeving geldt ook een maximumsnelheid van 30 km/h. Er zullen tijdelijk verkeersremmers op het wegdek worden gemonteerd, zodat snel rijden ontmoedigd wordt. Tot slot is er ook een parkeerverbod in de zijstraat van Kouter, vanaf de Dahliastraat rechts richting Kouter.

