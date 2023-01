Pasfoto nodig? Gemeente plaatst cabine in gemeentehuis

Schepdaal/Asse/Ternat Brouwerij Eylenbosch laat na 30 jaar opnieuw 1.000 hectoliter lambiek rijpen (en mag zich lid noemen van HORAL)

Brouwerij Eylenbosch, dat in 2019 een doorstart maakte, heeft zich aangesloten bij de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL). Deze vereniging neemt initiatieven om ambachtelijke lambiekbieren te promoten en te beschermen. De lambiek van Eylenbosch wordt tegenwoordig bij De Troch in Wambeek gemaakt en rijpt in de vierkantshoeve Hof van Piemont in Zellik. Binnenkort zal er ook opnieuw lambiek opgeslagen worden in het iconische Eylenbosch-gebouw in Schepdaal.

