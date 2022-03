Oekraïense vluchtelinge vertrekt plots weg bij gastgezin: “Zonder aanleiding vertrekken terwijl we ons goed hart toonden, is moeilijk te vatten”

De Merchtemse deed maandagochtend haar verhaal in het ochtendprogramma De Ochtend van Radio 1 en wil na heel wat negatieve reacties liever anoniem blijven. Ze vindt het initiatief #plekvrij van de overheid ondoordacht. “Dit is geen crisis waar burgers mee moeten omgaan”, stelt ze uit eigen ervaring. “Ons land is fout bezig door alle vluchtelingen hetzelfde statuut te geven zonder enige screening. Zelf was ik bij de eersten in ons land om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. We ontvingen een vrouw met haar zoon. Naar ons idee liep dat goed. Dachten we. Toen ik donderdagochtend terugkeerde nadat ik mijn kinderen naar school had gebracht, werd ik verrast door de Oekraïense die ons huis verliet. Ze had er denk ik niet op gerekend dat ik al terug zou zijn. Een verrassing want strubbelingen waren er niet en we stelden enkele weken ons huis en gezin open voor haar en haar zoon. Zo zonder aanleiding en zonder iets te zeggen vertrekken nadat we ons goed hart toonden is moeilijk te vatten.”