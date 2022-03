Oekraïense vluchtelinge loopt weg bij gastgezin: “Opgelet, want ze zijn niet allemaal even oprecht”

MerchtemEen vrouw uit Merchtem trekt aan de alarmbel in verband met het opvangen van Oekraïners die misschien wel misbruik maken van de solidariteit en gastvrijheid. Ze was met haar gezin één van de eerste om vluchtelingen op te vangen. “Maar plots vertrok de Oekraïense met haar zoon zonder iets te zeggen. Een enorme shock, want we stelden ons huis en gezin open voor haar. Maar ik heb het gevoel dat ze niet dezelfde oorlogsvluchteling zoals al de rest was. De overheid zou misschien toch beter de vluchtelingen screenen voor ze die naar een gastgezin sturen en een leefloon uitkeren...”

De Merchtemse deed maandagochtend haar verhaal in het ochtendprogramma De Ochtend van Radio 1 en wil na heel wat negatieve reacties liever anoniem blijven. Ze vindt het initiatief #plekvrij van de overheid ondoordacht. “Dit is geen crisis waar burgers mee om moeten gaan”, stelt ze uit eigen ervaring. “Ons land is fout bezig door alle vluchtelingen hetzelfde statuut te geven zonder enige screening. Dit is echt een foute boel aan het worden en ik vind het zomaar geven van een leefloon dan ook niet slim. Niet al die mensen die weggelopen zijn van de bommen zijn effectief arm of hulpbehoevend. Zelf was ik bij de eersten in ons land om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. We ontvingen een vrouw met haar zoon. Naar ons idee liep dat goed. Dachten we. Toen ik donderdagochtend terugkeerde nadat mijn kinderen naar school had gebracht werd ik verrast door de Oekraïense die ons huis verliet. Ze had er denk ik niet op gerekend dat ik al terug zou zijn. Een echte shock, want strubbelingen waren er niet en we stelden enkele weken ons huis en gezin open voor haar en haar zoon. Zo zonder aanleiding en zonder iets te zeggen vertrekken nadat we ons goed hart toonden is moeilijk vatten.”

De vrouw probeerde wel nog een gesprek aan te gaan met de Oekraïense met behulp van een vertaal app. “Ik vroeg haar wat er scheelde of wat ik had misdaan”, gaat het verder. “Ze begon allerlei zaken in het Russisch te zeggen. Toen ik haar duidelijk maakte dat ik haar niet versta als ze Russisch praat is ze doorgestapt in de richting van Brussel. Ik heb haar dan ook niet tegengehouden en ik heb geen flauw idee waar ze naartoe is. Ze liep wel altijd veel te bellen en volgens mij moet ze afspraken gemaakt hebben met andere Oekraïners.”

Alarmbellen

Maar de gastvrije dame denkt dat er meer aan de hand was. “Naar mate de tijd sinds haar aankomst vorderde lukte het wat makkelijker om een gesprek te beginnen of vragen te stellen”, klinkt het. “En toen begon het mij op te vallen dat er een aantal zaken niet klopten in de verhalen die ze vertelde. Woensdagavond heb ik haar nog enkele diepgravende vragen gesteld en misschien is dat de reden dat ze donderdagochtend vertrok. Blijkbaar had ze nog twee zonen van 13 en 21 in Oekraïne, terwijl elke moeder weet dat je jouw kinderen niet zomaar achterlaat. Maar toen ik vroeg of ze nog ging terugkeren kreeg ik als antwoord dat daar geen reden voor is omdat alles plat gebombardeerd is. ‘En jouw kinderen dan?’, vroeg ik mij af. Haar man zou overigens overleden zijn, maar toen ze mij een foto toonde stond er op die foto ‘condolences’ in het Engels. Lettertekens die ze daar niet gebruiken, laat staan de taal. Volgens mij was zij dus geen echte oorlogsvluchteling.”

Betere screening

Daarom trekt ze nu aan de alarmbel. “Die vluchtelingen zijn geen Erasmusstudenten die wél degelijk gescreend zijn voor ze bij iemand toekomen”, besluit ze. “Dat zou moeten veranderen. Nu zouden gastgezinnen blijkbaar wel een bewijs van goed gedrag en zeden moeten kunnen voorleggen, maar omgekeerd is er dus geen controle. Dit terwijl je niet weet wat die mensen hebben meegemaakt, hoe oprecht ze zijn, hoe hun gezondheid is enzovoort. Het heeft ook een enorme impact op ons gezin gehad, wat bleek uit gesprekken die we de afgelopen dagen met de kinderen hebben gehad. Het is dus niet iets om licht over te gaan. Wij zullen het in ieder geval niet meer opnieuw doen. Intussen hoor ik van veel anderen dezelfde signalen. Gezinnen die de vluchtelingen al aan de deur hebben gezet of ook de indruk hebben dat hun gasten niet oprecht zijn maar er niets durven tegen te zeggen. Dit moet dringend anders aangepakt worden.”