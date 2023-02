Nog tot 10 maart werken op de Heirbaan

Twee woningen onbewoon­baar na zware brand en ontplof­fing door roofingwer­ken

In de Brandstraat in Buggenhout heeft zich maandagochtend een hevige explosie voorgedaan. Een gasfles ontplofte tijdens tijdens roofingwerken aan een woning, waarna het vuur door de wind is overgeslagen op een tweede aanpalende woning. De schade is enorm, maar er geraakte niemand gewond.