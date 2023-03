Merchtemse Steltenlopers trekken voor het eerst naar Afrika voor optredens in Tunesië

Ze waren al te zien in onder meer Shanghai, Moskou, Dubai, Osaka en in zowat elk Europees land, maar nu bereikt de Merchtemse folkloristische vereniging een nieuwe mijlpaal. “Opnieuw wordt het een zeer belangrijk optreden, na onze optredens aan de Azurenkust in Nice waar dagelijks 200.000 toeschouwers aanwezig waren”, zegt een fiere voorzitter Roger Daelemans. “Nu trekken we naar Hammamet in Tunesië, een bekende toeristische bestemming. De hoofdoptredens zijn de carnavalparades die op vrijdag, zaterdag en zondag plaatsvinden, maar we zullen ook optredens geven in enkele hotels. Ons materiaal, de muziekinstrumenten en andere bagage vertrekt komende dinsdag al met een bestelwagen naar Marseille waar de boot naar Tunis wordt genomen. Met een groep van 26 actieve leden gaan we donderochtend 16 maart met het vliegtuig onze bagage achterna. Bedoeling is om 23 maart terug te keren naar België. Wij zullen er daar in ieder geval ten volle van genieten, bij 22 graden in ons viersterrenhotel.”