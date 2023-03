Merchtemse Steltenlopers liepen twee parades tijdens carnaval in Tunesië

Wie heeft de mand van de paashaas gestolen? Paasactie gemeente Asse start op 1 april

Pasen is weer stilaan in zicht en dus duiken her en der weer allerlei paasacties op. In Asse begint die op 1 april. Vanaf dan mag je mee speuren naar de dief die de mand van de paashaas heeft gestolen en alle eitjes opgegeten heeft. De winnaars krijgen een geschenkmand ter waarde van 50 euro.