Merchtemse meerderheid en oppositiepartij PRO liggen op ramkoers met elkaar

Els Seghers gaf deze week haar ontslag als gemeenteraadslid voor PRO. “Net op het moment dat er in elke Merchtemse brievenbus een folder zit van PRO, vol met insinuaties en leugens over het huidige Merchtemse schepencolege, neemt één van hun eigen gemeenteraadsleden ontslag uit de gemeenteraad”, zegt burgemeester Mast in een open brief. “Toeval bestaat niet. Het is duidelijk dat niet iedereen van de PRO-fractie nog langer akkoord gaat met het discours van PRO.” Maar uit een mededeling op sociale media lijkt van interne strubbelingen geen sprake. “Ik zeg misschien adieu aan de gemeenteraad, maar PRO Merchtem is van mij nog niet vanaf”, laat Seghers optekenen. “Ze zullen zeker nog van mij horen. Ik en en blijf actief achter de schermen en soms ook voor de schermen. Zo zullen vele Peizegemnaar mij deze en volgende week zien bij de bedeling van onze informatiebrochure. Waarom ik stop? Een gemeenteraad voorbereiden, alles inlezen en voorbereiden, extra info opzoeken … Het vraagt veel tijd en energie, zeker in combinatie met je gezin, vrijwilligerswerk en voluit gaan voor mijn job. Sinds een klein jaar lukt het mij niet meer om mij de volle honderd procent in te zetten voor mijn mandaat. Wij hadden een geweldig team met de verkiezingen en wat wij gepresteerd hebben in Merchtem kan je historisch noemen. Jammer genoeg verhinderden nationale partijleidingen dat PRO Merchtem het beleid mee kon bepalen. Hopelijk is het volgende keer anders. Ik geloof dat volgende verkiezingen nog meer mensen voor PRO zullen stemmen. Op mijn steun kunnen ze alvast rekenen.”

De reactie van Mast op het ontslag van Seghers toont alleszins aan dat de zenuwen gespannen staan. De Pano-reportage van begin september waarin PRO de banden die het schepencollege met bouwpromotoren heeft (of waar ze zelf ontwikkelen) aan de kaak stelde deed de situatie escaleren. Mast zette het discours van PRO toen al weg als cafépraat. “Die reportage moest ons al in de vernieling rijden”, gaat Mast verder in de open brief. “Er volgden tussenkomsten op de gemeenteraad en posts op sociale media, maar dit pamflet moest het ultieme middel zijn om de Merchtemnaar te overtuigen: de Merchtemse meerderheid sjoemelt er op los. Het tegendeel is waar: er gebeurt niets illegaal in Merchtem en een externe audit wees uit dat er zich geen abnormale onregelmatigheden voordoen binnen het college. De coalitie is sterker dan ooit tevoren, ook al hoopte of dacht PRO eindelijk iets gevonden te hebben om ons uit elkaar te spelen. Hieruit kan ik alleen maar besluiten dat positivisme altijd overwint en jaloezie een slechte raadgever is. Maar ik kan wel begrijpen dat het pijn moet doen: ppositie voeren in een gemeente waar het goed is om te wonen, waar geïnvesteerd wordt in infrastructuur, in groen, in verfraaiing van het centrum, in randparkings, waar het verenigingsleven floreert enzovoort. Al kan het altijd beter en andere oppositiepartijen wijzen ons daar dan ook regelmatig op, maar op een constructieve manier. Met LVB en CD&V-plus schrijven we verder aan een positief verhaal. Dit doen we het liefst met een constructieve oppositie, maar als het moet zonder. Ik hoop dat het spijtige ontslag van een sterk gemeenteraadslid nu eindelijk de ogen van PRO opent en dat ze beseffen dat afbraakpolitiek niet werkt.”