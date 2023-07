Merchtem telt intussen 11 AED’s op openbare plaatsen

Dagverzor­ging ‘t Zonnedal van OPcura blaast twintig kaarsjes uit

Op de zorgsite van welzijnsvereniging OPcura in de Kloosterstraat in Opwijk is het twintig jarig bestaan van dagverzorging ‘t Zonnedal gevierd. De dagopvang is een brug tussen zelfstandig thuisleven en verblijf in een woonzorgcentrum.